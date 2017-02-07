Белорусская железная дорога выступит организатором XXXII заседания конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которая пройдет в апреле текущего года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в заседании примут участие делегации железных дорог, входящих в состав ОСЖД, а также представители наблюдателей и присоединённых железнодорожных предприятий ОСЖД и Комитета ОСЖД.

Предварительная повестка дня XXXII заседания включает рассмотрение более 12 вопросов. В центре внимания которых — обсуждение вопросов международных железнодорожных грузовых перевозок, повышение качества обслуживания клиентов, налаживание более тесного взаимодействия между всеми участниками перевозочного процесса и, в конечном итоге, повышение конкурентоспособности железных дорог.

Международные железнодорожные перевозки в Беларуси осуществляются через 16 железнодорожных пунктов пропуска. В том числе, по пять пунктов пропуска создано с Россией и Украиной, три — с Польшей, два — с Литвой и один с Латвией. По территории страны проходят два общеевропейских транспортных коридора: II Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород и IX Хельсинки/Калининград/Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев-Одесса/Александруполис.

Мероприятие пройдет в год 155-летия Белорусской железной дороги. В рамках мероприятия специалисты Белорусской железной дороги продемонстрируют свой транзитный потенциал. Сегодня Белорусская железная дорога способна обеспечить транзит груза, направляющегося в любую страну мира, осуществить различные варианты перевозок, в том числе комбинированным способом с участием других видов транспорта. Для обеспечения всего комплекса транспортных услуг Белорусская железная дорога располагает развитой инфраструктурой для перегруза широкой номенклатуры грузов, а также необходимым количеством современных технических средств, обеспечивающих сохранность грузов.

Белорусская железная дорога является членом ОСЖД с 1992 года.