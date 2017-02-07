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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И МОНГОЛИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
17:20 07.02.2017
В Улан-Баторе 6 февраля состоялась церемония подписания соглашения между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, соглашение призвано содействовать развитию культурных связей государств в области хореографического, музыкального и изобразительного искусств, народного творчества, кинематографии, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры, а также предусматривает возможность обмена творческими коллективами, организации выступлений, выставок и экспозиций.
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