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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА «АМКОДОР» И ДЕЛЕГАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ В РОССИЙСКИЙ РЕГИОН ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
15:46 07.02.2017

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе визита в Беларусь 6 февраля посетил холдинг «Амкодор» и обсудил с руководством предприятия перспективы сотрудничества в сфере поставки в российский регион дорожно-строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, губернатор Сергей Ситников и первый заместитель генерального директор холдинга «Амкодор» Владимир Янушко обсудили также возможности открытия в регионе сервисного центра по гарантийному и постгарантийному обслуживанию техники.

«Белорусскую технику костромичи знают очень хорошо. Это, прежде всего, всем известный трактор „Беларусь-80“, который является абсолютным лидером в сельском хозяйстве всех регионов Нечерноземья. В последнее время у нас значительно выросли объемы дорожного строительства, поэтому особый интерес вызывает техника для дорожного хозяйства», - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Одним из важнейших направлений продаж является реализация продукции в Костромской области. Буквально за первый месяц этого года мы продали продукции больше, чем за весь прошлый год. Такая активная реализация идет благодаря взаимному долгосрочному сотрудничеству. Мы часто встречаемся с костромичами и после приезда губернатора Костромской области Сергея Ситникова мы надеемся на дополнительную активизацию продаж в регионе»,- рассказал заместитель директора маркетинг-центра холдинга Олег Синько.

По итогам встречи принято решение о создании совместной рабочей группы по разработке проекта долгосрочной программы сотрудничества с предприятием.

Холдинг «АМКОДОР» — признанный лидер по производству специальной техники на территории СНГ. Ежегодно компанией выпускается более 5 тысяч единиц техники для дорожно-строительной отрасли, коммунального и сельского хозяйства, производственно-логистического комплекса, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, торфодобывающей промышленности. Ее модельный ряд насчитывает более 120 моделей и модификаций. Всего же все предприятия холдинга выпускают до 650 видов продукции — в том числе узлов и компонентов техники. Производство сертифицировано по мировым стандартам СТБ ISO 9001–2009 и DIN EN ISO 9001–2008. В ноябре 2016 года представители «АМКОДОР» побывали с рабочим визитом в Костромской области. В рамках бизнес-мисси делегация Республики Беларусь посетила инвестиционные площадки, получила необходимую информацию об инвестиционном и экономическом потенциале региона.
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