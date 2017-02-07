|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «МОГИЛЕВ» И КОМПАНИЯ SCHNEIDER GROUP СОГЛАСОВАЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:22 07.02.2017
Планы сотрудничества администрации СЭЗ «Могилев» с компанией SCHNEIDER GROUP были согласованы в ходе посещения 6 февраля СЭЗ представителей Минского офиса компании SCHNEIDER GROUP во главе с ее основателем и руководителем Ульфом Шнайдером.
Как сообщает сайт администрации СЭЗ, представители консалтинговой компании SCHNEIDER GROUP ознакомились с условиями, созданными в СЭЗ «Могилев» для реализации инвестиционных проектов в различных сферах промышленного производства, изучили опыт работы компании-резидента СЭЗ «Могилев» созданной при участии немецкого капитала – СООО «Джокей Пластик Могилев» и компании-резидента СЭЗ «Могилев» с австрийскими корнями – ИООО «Кроноспан ОСБ».
Гости свободной экономической зоны «Могилев» высоко оценили эффективность стратегии, направленной на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры участка №4 СЭЗ «Могилев», а также комплексное сопровождение сотрудниками администрации СЭЗ «Могилев» инвестиционных проектов на всех стадиях их реализации.
В 2016 году, в ходе VIII Международного инвестиционного форума «Мельница успеха» в Могилеве, между администрацией СЭЗ «Могилев» и Минским офисом компании SCHNEIDER GROUP было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере информационного обмена и проведения совместных мероприятий экономической направленности. Компания SCHNEIDER GROUP была основана в 2003 году в Москве Ульфом Шнайдером и является одной из ведущих компаний на рынке услуг коммерческого консалтинга России, Казахстана, Беларуси, Украины, Польши и Германии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
Курсы в банках
на 07.02.2017
Конвертация в банках
на 07.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте