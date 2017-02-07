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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «МОГИЛЕВ» И КОМПАНИЯ SCHNEIDER GROUP СОГЛАСОВАЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:22 07.02.2017

Планы сотрудничества администрации СЭЗ «Могилев» с компанией SCHNEIDER GROUP были согласованы в ходе посещения 6 февраля СЭЗ представителей Минского офиса компании SCHNEIDER GROUP во главе с ее основателем и руководителем Ульфом Шнайдером.

Как сообщает сайт администрации СЭЗ, представители консалтинговой компании SCHNEIDER GROUP ознакомились с условиями, созданными в СЭЗ «Могилев» для реализации инвестиционных проектов в различных сферах промышленного производства, изучили опыт работы компании-резидента СЭЗ «Могилев» созданной при участии немецкого капитала – СООО «Джокей Пластик Могилев» и компании-резидента СЭЗ «Могилев» с австрийскими корнями – ИООО «Кроноспан ОСБ».

Гости свободной экономической зоны «Могилев» высоко оценили эффективность стратегии, направленной на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры участка №4 СЭЗ «Могилев», а также комплексное сопровождение сотрудниками администрации СЭЗ «Могилев» инвестиционных проектов на всех стадиях их реализации.

В 2016 году, в ходе VIII Международного инвестиционного форума «Мельница успеха» в Могилеве, между администрацией СЭЗ «Могилев» и Минским офисом компании SCHNEIDER GROUP было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере информационного обмена и проведения совместных мероприятий экономической направленности. Компания SCHNEIDER GROUP была основана в 2003 году в Москве Ульфом Шнайдером и является одной из ведущих компаний на рынке услуг коммерческого консалтинга России, Казахстана, Беларуси, Украины, Польши и Германии.
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