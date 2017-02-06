МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

10:23 07.02.2017 Постановлением Совета министров №99 от 06.02.2017 утверждено соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области правового просвещения потребителей, подписанное в Минске 28 октября 2016 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения определено Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.