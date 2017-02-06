ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
10:23 07.02.2017

Постановлением Совета министров №99 от 06.02.2017 утверждено соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области правового просвещения потребителей, подписанное в Минске 28 октября 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения определено Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
валюта курс
EUR 2.0557
USD 1.9121
RUB 3.2563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0557 -0.0167
USD 1.9121 -0.0146
RUB 3.2563 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0450 2.0550
USD 1.9110 1.9160
RUB 3.2400 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0740
EUR/RUB 62.9500 63.5000
USD/RUB 58.8000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте