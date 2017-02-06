|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОГО СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОЖЕТ ПРОЙТИ ОДНОВРЕМЕННО С МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
09:12 07.02.2017
Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных 6 февраля встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ярдымом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено работе Белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии (МПК), заседание которой должно пройти в ближайшие месяцы в Минске.
Стороны рассмотрели возможность проведения заседания Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества одновременно с сежправительственной комиссией. Посол Беларуси подчеркнул, что встречи деловых кругов двух стран позволят наполнить решения МПК конкретным практическим содержанием.
Обсуждена также подготовка к очередному раунду межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, запланированных в Минске в 2017 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
Курсы в банках
на 06.02.2017
Конвертация в банках
на 06.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте