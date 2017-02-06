Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных 6 февраля встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ярдымом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено работе Белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии (МПК), заседание которой должно пройти в ближайшие месяцы в Минске.

Стороны рассмотрели возможность проведения заседания Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества одновременно с сежправительственной комиссией. Посол Беларуси подчеркнул, что встречи деловых кругов двух стран позволят наполнить решения МПК конкретным практическим содержанием.

Обсуждена также подготовка к очередному раунду межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, запланированных в Минске в 2017 году.