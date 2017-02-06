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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РОССИЙСКИЙ ГОРОД САРАНСК ПРИОБРЕЛ 50 ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ МАЗ
15:32 06.02.2017

Саранск (Мордовия, Россия) приобрел 50 пассажирских автобусов МАЗ к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает сайт Администрации городского округа Саранск, в церемонии передачи новых транспортных средств муниципальному предприятию «Горэлектротранс», состоявшейся 3 февраля, приняли участие глава Мордовии Владимир Волков и глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

«Такого обновления парка общественного транспорта в Саранске никогда не было. 50 автобусов для города – это очень большое пополнение, треть всего подвижного состава. Для сравнения: сейчас ежедневно пассажироперевозки осуществляют около 60 автобусов и 70 троллейбусов. Поэтому теперь мы сможем серьезно укрепить все без исключения маршруты общественного транспорта», - сказал В. Волков.

Стоит отметить, что это не последнее пополнение городского парка. В апреле этого года в Саранск должны прийти еще 30 новых троллейбусов. В 2018 году работа общественного транспорта в Саранске должна соответствовать самым современным требованиям.

Автобусы Минского автомобильного завода в скором времени выйдут на городские маршруты. В салоне каждого из них есть специальные места для людей с ограниченными возможностями, оборудована связь с водителем. Помимо низкого пола здесь установлена система его наклона и платформа для подъема и спуска инвалидов на колясках. Есть и инновации – автоинформатор, громкоговорящая связь, электронные маршрутные указатели и салонное табло. Транспортные средства оснащены электронной системой информирования пассажиров и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, соответствуют всем требованиям безопасности, в том числе высшему классу экологической безопасности Евро-5.
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