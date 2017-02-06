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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛ 190 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:40 06.02.2017

Калининградское отделение посольства Беларуси в России подвело итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Калининградской области за 2016 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в прошлом году взаимодействие белорусских и калининградских партнеров позволило выйти на уровень товарооборота более чем 190 млн долларов.

Так, прошедший год характеризовался реализацией ряда крупных контрактов, в числе которых одной из наиболее значимых отмечена поставка в Калининград более 100 пассажирских низкопольных автобусов МАЗ-203.

Предприятия Калининградской области, задействованные в сооружении ряда крупных инфраструктурных объектов к предстоящему ЧМ-2018 по футболу, были в полном объёме обеспечены всеми видами белорусских строительных материалов. Так, только экспорт цемента составил более 311 тысяч тонн на сумму 13,2 млн долларов. Значительно выросли экспортные поставки железобетонных изделий, сложных металлоконструкций и арматуры, кирпича и строительных блоков, дорожных покрытий, лакокрасочных материалов и изделий деревообработки.

Для жителей калининградского региона значительно расширен ассортимент качественных, отвечающих государственным стандартам продовольственных товаров, в их числе мясомолочная и сельскохозяйственная продукция. Экспортные объёмы масла крестьянского, молока и сливок сгущённых, поставленных в регион, составили в сумме более 35 млн долларов. Особой популярностью у калининградцев пользовались торговые сети магазинов под брендом «Купляйце беларускае».

Сельское хозяйство Калининградской области в интересах развития регионального промышленного садоводства получило из Беларуси более 320 тысяч единиц посадочного материала — саженцев фруктовых деревьев.

По мнению отделения посольства, лучшими предприятиями — экспортерами Беларуси в Калининградскую область признаны: ЗАО «Витэкс», СП «Белита», ОАО «Красносельскстройматериалы», КУП «Брестжилстрой», ОАО «Барановичский КЖБК», СООО «Кроноспан», ТУП «Ивацевичдрев Про». Среди лучших поставщиков продуктов питания особо отмечены СП «Санта Бремор», ОАО «Молочный мир», ОАО «Минский молочный завод № 1» и ОАО «Барановичская птицефабрика».

В 2016 году открытием новых представительств расширилось присутствие белорусских предприятий на калининградском рынке. В их числе обособленное подразделение ЧУП «МАВ», специализирующееся на продаже лакокрасочной продукции, филиал ЗАО «Белвест Ритейл Северо-Запад», представительство СООО «Стецкевич-спецодежда», филиал ОАО «Витебские ковры».
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