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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ГРУЗИНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОХОДЯТ В ТБИЛИСИ
12:31 06.02.2017

6-7 февраля в Тбилиси проходят белорусско-грузинские межмидовские консультации.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, грузинскую – заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках межмидовских консультаций стороны рассмотрят весь спектр вопросов белорусско-грузинского взаимодействия, включая сотрудничество на международных площадках, подготовку двусторонних мероприятий, запланированных на 2017 год.

А. Евдоченко также примет участие во втором заседании межведомственной рабочей группы по развитию белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, в рамках которого планируется обсудить актуальные вопросы белорусско-грузинского сотрудничества в области промышленности, производственной кооперации, сельского хозяйства, поставок белорусской пищевой продукции.
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