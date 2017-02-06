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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ГРУЗИНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОХОДЯТ В ТБИЛИСИ
12:31 06.02.2017
6-7 февраля в Тбилиси проходят белорусско-грузинские межмидовские консультации.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавляет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, грузинскую – заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в рамках межмидовских консультаций стороны рассмотрят весь спектр вопросов белорусско-грузинского взаимодействия, включая сотрудничество на международных площадках, подготовку двусторонних мероприятий, запланированных на 2017 год.
А. Евдоченко также примет участие во втором заседании межведомственной рабочей группы по развитию белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, в рамках которого планируется обсудить актуальные вопросы белорусско-грузинского сотрудничества в области промышленности, производственной кооперации, сельского хозяйства, поставок белорусской пищевой продукции.
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