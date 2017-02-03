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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЛАЖИВАЕТСЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПАКИСТАНОМ
10:59 06.02.2017

Председатель сената парламента Пакистана Миан Раза Раббани в рамках посещения БГУ встретился с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

В своем выступлении ректор БГУ академик Сергей Абламейко отметил, что в последнее время контакты между двумя странами в образовательной сфере интенсивно развиваются.

«Подписан ряд соглашений между Министерством образования Беларуси и Министерством федерального образования. Достигнуты договорённости с университетами Пакистана о проработке совместной образовательной программы по обмену студентами. Сейчас обсуждается вопрос об организации централизованного направления для обучения в белорусские вузы 50 граждан Пакистана. Налаживается сотрудничество в сфере профессионального образования. Стороны интенсивно работают в области научного сотрудничества. Все это приведет к более тесному сотрудничеству Беларуси»,- отметил ректор БГУ.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в БГУ, посещение университета состоялось в рамках официального визита в Беларусь парламентской делегации Пакистана во главе с председателем сената парламента Мианом Раза Раббани.
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