|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЛАЖИВАЕТСЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПАКИСТАНОМ
10:59 06.02.2017
Председатель сената парламента Пакистана Миан Раза Раббани в рамках посещения БГУ встретился с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.
В своем выступлении ректор БГУ академик Сергей Абламейко отметил, что в последнее время контакты между двумя странами в образовательной сфере интенсивно развиваются.
«Подписан ряд соглашений между Министерством образования Беларуси и Министерством федерального образования. Достигнуты договорённости с университетами Пакистана о проработке совместной образовательной программы по обмену студентами. Сейчас обсуждается вопрос об организации централизованного направления для обучения в белорусские вузы 50 граждан Пакистана. Налаживается сотрудничество в сфере профессионального образования. Стороны интенсивно работают в области научного сотрудничества. Все это приведет к более тесному сотрудничеству Беларуси»,- отметил ректор БГУ.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в БГУ, посещение университета состоялось в рамках официального визита в Беларусь парламентской делегации Пакистана во главе с председателем сената парламента Мианом Раза Раббани.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 06.02.2017
Конвертация в банках
на 06.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте