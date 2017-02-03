МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ

09:18 06.02.2017 Заместитель министра экономики Павел Утюпин 2 февраля встретился с президентом казахстанского АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» Кахарманом Джазином. С белорусской стороны во встрече также участвовали представители Министерства экономики, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного таможенного комитета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили в условия работы и перспективы для белорусских экспортеров. В целях ознакомления с потенциалом трансграничной зоны торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего взаимодействия по организации поставок белорусских товаров на рынки Казахстана и Китая Министерством экономики поддержана инициатива проведения семинара для белорусских предприятий на базе Хоргоса.