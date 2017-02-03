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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУЖДАЮТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
09:18 06.02.2017
Заместитель министра экономики Павел Утюпин 2 февраля встретился с президентом казахстанского АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» Кахарманом Джазином.
С белорусской стороны во встрече также участвовали представители Министерства экономики, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного таможенного комитета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили в условия работы и перспективы для белорусских экспортеров.
В целях ознакомления с потенциалом трансграничной зоны торгово-экономического сотрудничества, дальнейшего взаимодействия по организации поставок белорусских товаров на рынки Казахстана и Китая Министерством экономики поддержана инициатива проведения семинара для белорусских предприятий на базе Хоргоса.
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