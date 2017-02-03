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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГЕРМАНИЕЙ
17:13 03.02.2017
Александр Лукашенко высказался за создание дорожной карты сотрудничества с ФРГ.
"Мы бы очень хотели перейти к открытому диалогу и нарисовать некую дорожную карту дальнейшего сотрудничества", - ответил он на вопрос корреспондента DW о его ожиданиях от Германии и Евросоюза.
"У нас есть много совместных задумок", - отметил Лукашенко и напомнил, что Беларусь сотрудничала с Германией "даже в санкционные времена".
По словам Лукашенко, в частности, "немцы хотели бы поучаствовать в приватизации некоторых предприятий", и он "изложил им свои подходы" к этому вопросу. Условия приватизации одинаковы как для российских, так и для немецких инвесторов.
Говоря об ожиданиях от Евросоюза, глава Беларуси заявил: "Европе в Беларуси надо видеть суверенное и независимое государство, больше ничего от Запада не хочу".
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