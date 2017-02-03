Александр Лукашенко высказался за создание дорожной карты сотрудничества с ФРГ.

"Мы бы очень хотели перейти к открытому диалогу и нарисовать некую дорожную карту дальнейшего сотрудничества", - ответил он на вопрос корреспондента DW о его ожиданиях от Германии и Евросоюза.

"У нас есть много совместных задумок", - отметил Лукашенко и напомнил, что Беларусь сотрудничала с Германией "даже в санкционные времена".

По словам Лукашенко, в частности, "немцы хотели бы поучаствовать в приватизации некоторых предприятий", и он "изложил им свои подходы" к этому вопросу. Условия приватизации одинаковы как для российских, так и для немецких инвесторов.

Говоря об ожиданиях от Евросоюза, глава Беларуси заявил: "Европе в Беларуси надо видеть суверенное и независимое государство, больше ничего от Запада не хочу".