|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНФОФОРУМ-2017» В МОСКВЕ
17:02 03.02.2017
Белорусская делегация приняла участие в работе Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2017», который состоялся 2-3 февраля в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, основное внимание участников форума было направлено на обсуждение стратегических задач государственной политики в области обеспечения информационной безопасности, развитию международного сотрудничества в области информационной безопасности, вопросам противодействия новым современным вызовам и угрозам в информационной среде.
В работе «Инфофорума-2017» приняли участие представители Государственной думы России, Совета Федерации России, Аппарата Совета безопасности России, МИД, МВД, МЧС и других ведомств России, делегации Армении, Венесуэлы, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте