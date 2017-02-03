Белорусская делегация приняла участие в работе Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2017», который состоялся 2-3 февраля в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, основное внимание участников форума было направлено на обсуждение стратегических задач государственной политики в области обеспечения информационной безопасности, развитию международного сотрудничества в области информационной безопасности, вопросам противодействия новым современным вызовам и угрозам в информационной среде.

В работе «Инфофорума-2017» приняли участие представители Государственной думы России, Совета Федерации России, Аппарата Совета безопасности России, МИД, МВД, МЧС и других ведомств России, делегации Армении, Венесуэлы, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая.