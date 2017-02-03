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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАНСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИЗИНГ-ТРЕЙД» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОПСОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В РОССИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ЛИЗИНГ
15:51 03.02.2017
Правительство Беларуси в лице Министерства промышленности Беларуси и компания ООО «Лизинг-Трейд» (Казань, Россия) заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в соответствии с дополнительным соглашением, расширен перечень произведённых в Беларуси товаров, которые могут быть приобретены по сниженной ставке договора лизинга. В настоящее время в перечень входят более 50 белорусских производителей, в том числе МТЗ, МАЗ и «АМКОДОР». Предложение также распространяется на лизинг востребованных на рынке сельскохозяйственной техники, коммерческого автотранспорта, станков, производственного оборудования белорусского производства.
1 августа 2016 года ООО «Лизинг Трейд» была включена в перечень лизинговых компаний — нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей. Благодаря этому, клиенты ООО «Лизинг-Трейд» имею возможность приобрести белорусскую технику в лизинг по более выгодной для себя ставке.
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