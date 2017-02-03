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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


У БЕЛАРУСИ НЕТ ДРУГОГО ПУТИ, КАК РАЗВИВАТЬ МНОГОВЕКТОРНУЮ ПОЛИТИКУ - ЛУКАШЕНКО
15:14 03.02.2017

У Беларуси нет другого пути, как развивать многовекторную политику. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, комментируя внешнюю политику страны.

"У нас нет иной судьбы, как строить нашу внешнюю политику как многовекторную, - отметил он. - Это было мое жесткое требование - многовекторность политики, я скорее интуитивно это почувствовал".

При этом Лукашенко признал, что "у нас не все получилось с этой многовекторностью".

"Вы это знаете, не хочу повторяться - летели на одном крыле. Куда прилетели - тоже знаете. Поэтому мы, находясь сегодня в эпицентре (даже не в центре Европы) этого евразийского континента, не имеем другого пути, как развивать многовекторную политику, - убежден Александр Лукашенко. - На народном языке это традиционные, сообразно нашему менталитету понятия - мы должны дружить со всеми нашими соседями. Нам ни России, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Потому что это наши соседи. Точка. Больше ничего не надо говорить, хотя можно поставить запятую и перечислить многое".

"Что касается дальше векторов - у нас открытая экономика. Что нам делать? Если бы могли нашим соседям продать все, чтобы нормально жить (45% или половину), тогда не надо ехать на эту дальнюю дугу, как меня недавно критиковали некоторые - чего поехал в Египет, Судан, - продолжил он. - Лоббировать свою продукцию поехал, как бы ни стыдно это было говорить. Иду туда, где открыты двери. Слава Богу, в последнее время двери открыли многие, вот туда и едем. И ни одна поездка президента убыточной не была".
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