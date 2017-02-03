Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов и назначенный хякимом (мэром) Ашгабада Шамухаммет Дурдылыев обсудили на состоявшейся 3 февраля встрече вопросы развития белорусско-туркменского сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Туркменистане, в том числе обсуждались поставки белорусских лифтов и техники для нужд туркменской столицы, а также возможное взаимодействие при реализации многочисленных строительных проектов в Ашгабаде.

Подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений, стороны также согласовали вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.