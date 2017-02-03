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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ЛИФТОВ И ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ 3 ФЕВРАЛЯ
14:13 03.02.2017
Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов и назначенный хякимом (мэром) Ашгабада Шамухаммет Дурдылыев обсудили на состоявшейся 3 февраля встрече вопросы развития белорусско-туркменского сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Туркменистане, в том числе обсуждались поставки белорусских лифтов и техники для нужд туркменской столицы, а также возможное взаимодействие при реализации многочисленных строительных проектов в Ашгабаде.
Подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений, стороны также согласовали вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.
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