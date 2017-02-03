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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ОБСУЖДАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДВУМЯ ФИНСКИМИ КОМПАНИЯМИ
13:18 03.02.2017
Делегация концерна «Беллесбумпром» при поддержке посольства Беларуси в Финляндии провела переговоры с руководством компаний Metsa Fibre Oy и Аndritz Oy.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе переговоров были обсуждены вопросы возможного сотрудничества в целлюлозно-бумажной промышленности.
Делегация посетила также строящееся предприятие по производству целлюлозы в Йоутсено.
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