МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ОБСУЖДАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДВУМЯ ФИНСКИМИ КОМПАНИЯМИ

13:18 03.02.2017 Делегация концерна «Беллесбумпром» при поддержке посольства Беларуси в Финляндии провела переговоры с руководством компаний Metsa Fibre Oy и Аndritz Oy. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе переговоров были обсуждены вопросы возможного сотрудничества в целлюлозно-бумажной промышленности. Делегация посетила также строящееся предприятие по производству целлюлозы в Йоутсено.