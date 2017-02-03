Делегация концерна «Беллегпром» в составе председателя концерна Николая Ефимчика и руководителей предприятий РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Камволь» и ОАО «Гронитекс» находится с визитом в Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, 1 февраля прошла встреча с производственным директором компании Peplo S.r.l. Лодовико Барбера и руководителем компании L&C Group S.r.l. Марио Кастелли по вопросам поставок продукции РУПТП «Оршанский льнокомбинат» в Италию.

Делегация также посетила XXIV международную выставку текстиля и сопутствующих товаров «Милано Уника» в сопровождении ее генерального директора Массимо Мозьелло, где прошли переговоры на стендах.

2 февраля запланированы переговоры с представителями компании Siretessile S.p.A. Лучина Бьянкин и Кристина Сассо, а также посещение демонстрационного зала компании Ermenegildo Zegna Holdetalia S.p.A.