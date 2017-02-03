Беларуси и Пакистану нужно активнее выходить на тесную кооперацию с третьими странами, совместное участие в масштабных проектах, где страны смогли бы в полной мере реализовать имеющийся у них экономический потенциал. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков во время встречи 2 февраля с председателем сената парламента Пакистана Мианом Раза Раббани

«В этой связи включение белорусских промышленных предприятий строительного комплекса в грандиозный проект Пакистано-Китайского экономического коридора наполнило бы отношения между Беларусью и Пакистаном серьезным экономическим содержанием. Кроме возможных поставок белорусской техники в Пакистан в рамках реализации Пакистано-Китайского экономического коридора и других инфраструктурных проектов белорусская сторона готова предложить услуги по строительству «с нуля» промышленных, гражданских, аграрных и энергетических объектов», - резюмировал Андрей Кобяков.

Премьер-министр выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут обеспечить выход отношений на качественно новый уровень.