|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОБЯКОВ ПРИГЛАСИЛ ПАКИСТАНСКИЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСЬ
09:08 03.02.2017
Премьер-министра Андрей Кобяков во время встречи 2 февраля с председателем сената парламента Пакистана Мианом Раза Раббани пригласил пакистанский бизнес в Беларусь.
Он обратил внимание, что у белорусских брендов, которые выходят на рынок Пакистана, много времени и сил тратится на поиск надежного и заинтересованного партнера.
«Поэтому для нас важны ваши рекомендации. Будем за это признательны. В свою очередь приглашаем пакистанский бизнес в Беларусь», - сказал руководитель правительства.
Премьер-министр отдельно отметил внимание на необходимость активизации проектов производственной кооперации.
«В области промышленного сотрудничества мы готовы как к поставкам полнособранной тракторной, автомобильной и другой техники, так и к рассмотрению вариантов организации сборочных производств на территории Пакистана», - подчеркнул он.
По его словам, с учетом важности сельскохозяйственного сектора для экономики Пакистана Беларусь готова поделиться современными технологиями по переработке хранению и производству сельскохозяйственной продукции.
Также Андрей Кобяков отметил, что Беларусь занимает стратегически важное положение в Европе, находится на границе Европейского союза и является членом Евразийского экономического союза, что открывает качественно новые перспективы для инвесторов.
«Сегодня мы видим потенциал для расширения присутствия пакистанского бизнеса в Беларуси путем создания совместных предприятий. Беларусь готова стать для пакистанских компаний площадкой для последующего продвижения продукции в страны Евросоюза и выхода на более чем 180-миллионный потребительский рынок Евразийского экономического союза», - подчеркнул премьер-министр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2017
Курсы в банках
на 03.02.2017
Конвертация в банках
на 03.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте