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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОБЯКОВ ПРИГЛАСИЛ ПАКИСТАНСКИЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСЬ
09:08 03.02.2017

Премьер-министра Андрей Кобяков во время встречи 2 февраля с председателем сената парламента Пакистана Мианом Раза Раббани пригласил пакистанский бизнес в Беларусь.

Он обратил внимание, что у белорусских брендов, которые выходят на рынок Пакистана, много времени и сил тратится на поиск надежного и заинтересованного партнера.

«Поэтому для нас важны ваши рекомендации. Будем за это признательны. В свою очередь приглашаем пакистанский бизнес в Беларусь», - сказал руководитель правительства.

Премьер-министр отдельно отметил внимание на необходимость активизации проектов производственной кооперации.

«В области промышленного сотрудничества мы готовы как к поставкам полнособранной тракторной, автомобильной и другой техники, так и к рассмотрению вариантов организации сборочных производств на территории Пакистана», - подчеркнул он.

По его словам, с учетом важности сельскохозяйственного сектора для экономики Пакистана Беларусь готова поделиться современными технологиями по переработке хранению и производству сельскохозяйственной продукции.

Также Андрей Кобяков отметил, что Беларусь занимает стратегически важное положение в Европе, находится на границе Европейского союза и является членом Евразийского экономического союза, что открывает качественно новые перспективы для инвесторов.

«Сегодня мы видим потенциал для расширения присутствия пакистанского бизнеса в Беларуси путем создания совместных предприятий. Беларусь готова стать для пакистанских компаний площадкой для последующего продвижения продукции в страны Евросоюза и выхода на более чем 180-миллионный потребительский рынок Евразийского экономического союза», - подчеркнул премьер-министр.
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