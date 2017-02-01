МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕС В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

15:59 01.02.2017 1 февраля заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко обсудил с главой Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин перспективы взаимодействия республики с Европейским союзом, включая участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, отдельное внимание уделено реализации проектов технической помощи ЕС в Беларуси. Рассмотрена также возможность организации ряда совместных мероприятий по линии Беларусь-ЕС.