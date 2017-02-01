|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕС В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДЕНА НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
15:59 01.02.2017
1 февраля заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко обсудил с главой Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин перспективы взаимодействия республики с Европейским союзом, включая участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, отдельное внимание уделено реализации проектов технической помощи ЕС в Беларуси.
Рассмотрена также возможность организации ряда совместных мероприятий по линии Беларусь-ЕС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте