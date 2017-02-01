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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОЙДУТ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ СТРАН СНГ В 2017 ГОДУ
14:39 01.02.2017
2-3 февраля в штаб-квартире Содружества Независимых Государств в Минске состоятся межмидовские консультации на тему «О взаимодействии в рамках СНГ в 2017 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, участники консультаций обсудят задачи внешнеполитических ведомств по обеспечению реализации решения Совета глав государств Содружества об адаптации СНГ к современным реалиям и проект плана многоуровневых межмидовских консультаций на предстоящий год.
Многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ, проведение которых практикуется с 1995 года, являются важным инструментом политического взаимодействия стран Содружества. Консультации проходят на регулярной основе в формате заинтересованных сторон в соответствии с планом многоуровневых межмидовских консультаций, утверждаемым ежегодно на заседании СМИД СНГ, а также по отдельным поручениям СМИД СНГ, по инициативе председателя СМИД СНГ, перед проведением сессий Генеральной Ассамблеи ООН, саммитов и ежегодных заседаний Совета министров ОБСЕ, других международных организаций и форумов. Периодически проводятся и внеплановые консультации по инициативе одной из стран Содружества.
Основные цели консультаций – широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес. При этом акцент делается на эффективное обеспечение учета интересов государств – участников СНГ и согласование возможных совместных действий. В ходе консультаций также анализируются проблемы, препятствующие продвижению совместных инициатив в международных организациях, рассматриваются, при необходимости, отдельные пункты проектов повесток дня заседаний СМИД СНГ и происходит взаимное информирование о позициях стран для выработки консенсуса по обсуждаемым вопросам.
В формате межмидовских консультаций также проводятся заседания Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников Содружества.
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