Вопросы состояния и перспектив развития государственных систем правовой информации Беларуси и Казахстана обсуждены в ходе визита 26-27 января представителей Национального центра правовой информации Беларуси во главе с заместителем директора Вячеславом Бекетой в Астану (Казахстан).

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в рамках встречи с руководством РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Казахстана проведены презентации основных направлений деятельности обеих организаций, формируемых сторонами государственных информационно-правовых ресурсов, в том числе продемонстрированы возможности их эффективного использования в практической деятельности.

Кроме того, обсуждены вопросы состояния и перспектив развития государственных систем правовой информации Беларуси и Казахстана.

Представители Национального центра правовой информации Беларуси также ознакомились с технологиями формирования эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, информационно-аналитического журнала «Вестник Министерства юстиции Республики Казахстан» и таких информационно-правовых ресурсов, как база данных «Закон», информационно-правовая система «Әділет».

Помимо этого, изучены особенности официального опубликования правовых актов в Казахстане, а также практика предоставления доступа к официальной правовой информации.

Состоявшийся обмен мнениями по интересующим вопросам продемонстрировал значительный потенциал белорусско-казахстанского сотрудничества в сфере международного информационно-правового обмена.

Следует отметить, что Национальный центр правовой информации Республики Беларусь и РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан являются партнерами с 1998 года. В результате сотрудничества белорусские и казахстанские государственные органы и организации, а также учреждения образования получили возможность свободного доступа к законодательству обеих республик.

Поработать с базой данных по законодательству Казахстана и ресурсами иных зарубежных государств представители указанных органов и организаций могут в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь по адресу: Минск, ул. Берсона, 1а.