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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ СК БЕЛАРУСИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЕДЕНИЯ В ГРУЗИИ ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
11:12 01.02.2017

По приглашению грузинской стороны делегация Следственного комитета Беларуси во главе с руководителем ведомства Иваном Носкевичем 30 и 31 января посетила Грузию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в рамках визита состоялась встреча с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и руководством МВД Грузии.

На встрече обсуждены вопросы, связанные с расследованием различного рода преступлений, практикой применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также пути взаимодействия в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

По просьбе белорусской стороны грузинские коллеги подробно проинформировали о принятых мерах по совершенствованию уголовного процесса, в частности особенностях ведения в Грузии досудебного уголовного производства в электронном виде.

Членам белорусской делегации была предоставлена возможность ознакомиться с работой структурных и территориальных подразделений МВД Грузии, а также деятельностью Академии МВД Грузии по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

В ходе визита делегация Следственного комитета Беларуси также посетила Главную прокуратуру Министерства юстиции Грузии, где была организована встреча с главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

Стороны обменялись мнениями о действующих правовых системах Беларуси и Грузии, актуальных проблемах противодействия преступности, дальнейших перспективах сотрудничества при расследовании уголовных дел в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и иных международных инструментов в уголовно-правовой сфере.
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