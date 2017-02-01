МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЕРГЕЙ АЛЕЙНИК ОБСУДИЛ С ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ЕБРР ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ

09:02 01.02.2017 Посол Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник обсудил с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Филом Беннеттом перспективы сотрудничества Беларуси с ЕБРР. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 31 января встрече стороны также обсудили реализацию текущих проектов и дальнейшие шаги по имплементации Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 гг.