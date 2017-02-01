|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕРГЕЙ АЛЕЙНИК ОБСУДИЛ С ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ЕБРР ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЮ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ
09:02 01.02.2017
Посол Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник обсудил с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Филом Беннеттом перспективы сотрудничества Беларуси с ЕБРР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 31 января встрече стороны также обсудили реализацию текущих проектов и дальнейшие шаги по имплементации Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016-2019 гг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2017
Курсы в банках
на 01.02.2017
Конвертация в банках
на 01.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте