Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Андрей Дапкюнас принял участие в первой регулярной сессии Исполнительного совета Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения и Управления ООН по обслуживанию проектов (ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС), которое прошло 30 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в своем выступлении А.Дапкюнас сделал ряд замечаний касательно подготовки стратегического плана ПРООН на 2018-2021 годы.

Подчеркнуто, что Беларусь, как страна со средним уровнем дохода, намерена при подготовке плана решительно отстаивать интересы этой категории стран. Как отметил постоянный представитель Беларуси, страны со средним уровнем дохода должны рассматриваться не как конкуренты других категорий получателей помощи в целях развития, а как критически важный и необходимый субъект глобального устойчивого развития. В качестве одного из приоритетных направлений деятельности ПРООН белорусский дипломат предложил закрепить в стратегическом плане помощь странам в преодолении бедствий не только природного, но и техногенного характера, как, например, чернобыльская катастрофа.

В конце 2017 года исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, членом которого является Беларусь, примет стратегический план ПРООН на 2018-2021 годы. План представляет собой конкретные направления работы ПРООН на следующие четыре года по реагированию на наиболее острые проблемы развития в мире.