Заместитель премьер-министра Василий Жарко предложил ЮНЭЙДС рассмотреть Беларусь в качестве площадки для обмена опытом работы по противодействию ВИЧ. Предложение прозвучало 31 января вовремя встречи с региональным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Восточной Европе и Центральной Азии Винеем Патриком Салдана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на встрече региональный директор выразил удовлетворение текущим уровнем взаимодействия Беларуси и ЮНЭЙДС и приветствовал целенаправленные усилия Беларуси по формированию эффективного и устойчивого внутреннего ответа на проблему ВИЧ/СПИД.

В свою очередь Василий Жарко отметил, что членство Беларуси с 2017 года в руководящем органе ЮНЭЙДС придало новый импульс работе государственных органов в интересах граждан страны.

Василий Жарко обратил внимание на необходимость расширения доступа к качественным и недорогим антиретровирусным препаратам и обратился с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы.

Во время беседы Василий Жарко и Виней Салдана также обсудили ряд других вопросов по сотрудничеству в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД.