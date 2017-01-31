ОАО «Бобруйскагромаш» отгрузит в феврале-марте 2017 года в Судан технику по первому контракту. Номенклатура и количество продукции были согласованы в ходе посещения 27 января предприятия директора суданской компании Almagd Agricultural & Animal Production Enterprises Мудазиа Эззелдиа Али Хассана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по результатам проведенных переговоров были подтверждены все достигнутые ранее договоренности о совместной работе по продвижению и сертификации сельхозтехники в Судан.

Стороны выразили уверенность, что встреча будет способствовать более активному развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений как между организациями в частности, так и между Беларусью и Суданом в целом.

Изначально в ходе форума в столице Судана Хартуме в январе с суданской компанией было заключено агентское соглашение по продвижению и поставкам техники.