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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ ОТГРУЗИТ В СУДАН ТЕХНИКУ ПО ПЕРВОМУ КОНТРАКТУ
11:31 31.01.2017
ОАО «Бобруйскагромаш» отгрузит в феврале-марте 2017 года в Судан технику по первому контракту. Номенклатура и количество продукции были согласованы в ходе посещения 27 января предприятия директора суданской компании Almagd Agricultural & Animal Production Enterprises Мудазиа Эззелдиа Али Хассана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по результатам проведенных переговоров были подтверждены все достигнутые ранее договоренности о совместной работе по продвижению и сертификации сельхозтехники в Судан.
Стороны выразили уверенность, что встреча будет способствовать более активному развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений как между организациями в частности, так и между Беларусью и Суданом в целом.
Изначально в ходе форума в столице Судана Хартуме в январе с суданской компанией было заключено агентское соглашение по продвижению и поставкам техники.
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