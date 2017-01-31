С 5 по 13 февраля 2017 года специалисты и руководители сельскохозяйственных предприятий Томской области России будут проходить курсы повышения квалификации в Белорусском и Гродненском аграрных университетах.

Поездка организована Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области совместно с Аграрным центром.

Как сообщает Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, на обучение планируется отправить 2 группы — порядка 40 человек. В рамках недельного курса их ознакомят с инновационными технологиями в растениеводстве и животноводстве, которые сегодня используются в Беларуси.

По программе запланированы выездные занятия, на которых специалисты смогут не только обменяться опытом, но и увидеть на практике технологические возможности животноводческих и растениеводческих хозяйств Минской и Гродненской областей Беларуси. Томским аграриям расскажут о современных подходах и технологиях в кормопроизводстве, возделывании культур, а также о технологических требованиях по выращиванию здорового молодняка КРС, позволяющих белорусским сельхозпредприятиям достигать высоких результатов.

Это не первый визит аграриев в Беларусь для обмена опытом. В октябре прошлого года делегация Томской области, в составе которой работало около 100 человек, посетила порядка 70 объектов различных сфер деятельности — сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, пищевой промышленности и туристического бизнеса Беларуси.

Ранее, в августе 2016 года, в Томской области работала делегация белорусских государственных предприятий «Гроднооблсельстрой» и «Гродносельпроект». Представители Беларуси посетили ряд сельскохозяйственных объектов, где планируется строительство, реконструкция или модернизация животноводческих помещений, а также комплексная застройка сельских территорий.

Сотрудничество с Беларусью проходит в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Томской области и правительством Республики Беларусь, подписанном сторонами в июне 2016 года.