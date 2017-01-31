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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В ПОЛЬШЕ
09:03 31.01.2017
Парламентская делегация Беларуси с 30 января по 2 февраля находится с визитом Польше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Палате представителей Национального собрания, в ходе визита запланированы встречи с руководством Сейма и Сената Парламента Польши, руководством и членами польско-белорусской парламентской группы.
Прорабатываются встречи белорусских парламентариев с польскими деловыми кругами.
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