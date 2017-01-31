МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В ПОЛЬШЕ

09:03 31.01.2017 Парламентская делегация Беларуси с 30 января по 2 февраля находится с визитом Польше. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Палате представителей Национального собрания, в ходе визита запланированы встречи с руководством Сейма и Сената Парламента Польши, руководством и членами польско-белорусской парламентской группы. Прорабатываются встречи белорусских парламентариев с польскими деловыми кругами.