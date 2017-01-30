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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ И ЧУНЦИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ИТ
13:58 30.01.2017

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Чунцинский политехнический университет (Китай) заключили первый договор о совместной подготовке специалистов в сфере информационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, договор направлен на укрепление дружественных отношений между Беларусью и Китаем, расширение сферы сотрудничества между университетами, а также на подготовку востребованных для социально-экономического развития своих стран специалистов, обмен профессорско-преподавательскими кадрами и развитие научно-исследовательской деятельности.

В частности, университеты будут осуществлять подготовку бакалавров и магистров, а также продолжать сотрудничество в области академических обменов студентами.

Впервые на стажировки в Чунцинский политехнический университет отправятся преподаватели гродненского университета. Помимо этого, договор позволяет осуществлять набор в совместную аспирантуру.

При успешном освоении образовательной программы выпускники смогут получить диплом о высшем образовании той страны, в которой проходили два последних года обучения.

По словам руководства ГрГУ имени Янки Купалы, такие договоры предоставляют ряд преимуществ университету. Прежде всего, гродненскому университету есть прекрасная возможность повысить свою узнаваемость в мировом образовательном пространстве, стать более конкурентоспособным с точки зрения качества и спектра предоставляемых образовательных услуг, подняться на более высокие позиции в мировых рейтингах и выйти на качественно новый уровень сотрудничества с зарубежными организациями и университетами.

Совместная подготовка специалистов в области компьютерных технологий в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре обсуждалась во время визита делегации Чунцинского политехнического университета в ГрГУ имени Янки Купалы в ноябре 2016 года. Тогда представители зарубежного университета-партнера с руководством университета согласовали соответствующий договор.

Официальное партнерство между двумя высшими учебными заведениями началось 1 февраля 2013 года, когда был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области академических обменов студентами на паритетной основе.

За пять лет партнерства обучение в китайском университете прошли 13 студентов ГрГУ имени Янки Купалы.

В свою очередь студенты из Чунцинского политехнического университета в рамках паритетного обмена получили возможность изучать русский язык в гродненском университете. Некоторые из них продолжили обучение в магистратуре, а затем и в аспирантуре купаловского университета.
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