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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА РУБЕЖОМ ОТКРЫЛСЯ 16-Й ЦЕНТР ДОСТУПА К БЕЛОРУССКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
11:17 30.01.2017
В рамках визита 26-27 декабря делегации Национального центра правовой информации Беларуси во главе с заместителем директора Вячеславом Бекетой в Астану (Казахстан) состоялось открытие центра эталонной правовой информации (ЦЭПИ) на базе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева.
Как сообщает Национальный центр правовой информации Беларуси, заместитель директора НЦПИ Вячеслав Бекета и ректор Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева Ерлан Сыдыков подписали соглашение об открытии центра и обсудили перспективы его дальнейшего развития. Таким образом, заложена правовая основа, необходимая для развития белорусско-казахстанского сотрудничества в области информационно-просветительской, научной, учебной и воспитательной деятельности.
Заместитель директора НЦПИ Вячеслав Бекета проинформировал всех участников мероприятия об основных направлениях деятельности НЦПИ, состоянии и перспективах развития государственной системы правовой информации Беларуси.
Советник-консультант НЦПИ Валентин Пенязь продемонстрировал возможности эффективного использования государственных информационно-правовых ресурсов, формируемых и распространяемых НЦПИ, в практической деятельности.
Посетители центра смогут не только получить доступ к полному, актуальному, достоверному законодательству Беларуси, но и ознакомиться с документами правоприменительной практики и аналитическим материалами с помощью правовой базы «ЭТАЛОН-ONLINE» (http://etalonline.by/). Все желающие могут воспользоваться услугами центра на безвозмездной основе.
Также представителями НЦПИ проведены встречи с руководством РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Казахстана, в рамках которых обсуждены последние тенденции развития систем правовой информации в Беларуси и Казахстане, что позволило придать новый импульс развитию партнерских отношений в сфере межгосударственного обмена правовой информацией.
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