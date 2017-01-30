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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНПРОМ БЕЛАРУСИ ГОТОВ К БОЛЕЕ АКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СЕРБИИ
10:12 30.01.2017

Председатель правительства Сербии Александр Вучич 27 января посетил выставку белорусской техники, представленную на площадке ОАО «МАЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, 35 новых моделей отечественной техники производства ОАО «МАЗ», ОАО «Амкодор» и ОАО «МТЗ» были продемонстрированы Председателю правительства Сербии Александру Вучичу на Минском автомобильном заводе.

Стоит отметить, что между Беларусью и Сербией сегодня налажено плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество по многим направлениям.

Организации системы Министерства промышленности Беларуси готовы к еще более активному взаимодействию с производственными предприятиями Сербии.

Среди приоритетных направлений сотрудничества – создание совместных производств пассажирской, сельскохозяйственной, специальной техники и лифтового оборудования. Главная задача сегодня – наращивание экспорта и увеличение товарооборота между странами.

По итогам 2016 г. ОАО «МАЗ» поставлено в Сербию 68 единиц пассажирской автотехники. Среди них – 9 автобусов МАЗ 203088 экологического класса Евро-6, 10 единиц машинокомплектов сочлененных автобусов МАЗ 215 экологического класса Евро-5 и 49 автобусов МАЗ 203М69 экологического класса Евро-5. Всего с 2010 года в Сербию поставлено 198 единиц автотехники.

Следует подчеркнуть, что наши страны уже имеют положительный опыт производственной кооперации в области сельскохозяйственной техники. С 2008 года на территории Сербии в Белграде функционирует совместное предприятие ООО «Беларус-Агропанонка», на базе которого в 2011 году в городе Нови Сад был открыт завод по сборке тракторов «Беларус». В 2014 году на базе СП создано сборочное производство тракторов малых мощностей ОАО «БЗТДиА». По итогам 2016 года в Сербию поставлено 299 единиц тракторной техники производства ОАО «МТЗ».
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