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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 25-М ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБСЕ
09:00 30.01.2017
Белорусская делегация во главе с заместителем генерального прокурора Александром Лашиным приняла участие в 25-м Экономико-экологическом форуме на тему «Экологизация экономики и укрепление партнерства», который прошел 23-24 января в Вене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на форуме были обсуждены вопросы, касающиеся стратегии по предотвращению коррупции, улучшения делового и инвестиционного климата, надлежащего управления и его влияния на деловую порядочность, восстановления экономического партнерства в регионах конфликтов, улучшения экономических отношений в регионе ОБСЕ, предотвращения радикализации, женщин в сфере предпринимательства, создания рабочих мест и предприятий.
А. Лашин выступил с докладом на тему «Меры предотвращения коррупции в Республике Беларусь». Он отметил, что борьба с коррупцией является одним из важнейших приоритетов политики белорусского государства с момента провозглашения его независимости. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь признает коррупцию одной из угроз национальной безопасности и нацеливает всех субъектов власти и гражданского общества на эффективное противодействие этому явлению.
Эффективность принимаемых Республикой Беларусь мер по противодействию коррупции, их адекватность складывающейся ситуации признаются и международным сообществом. Беларусь ежегодно улучшает свои позиции в рейтингах, составляемых такими влиятельными международными организациями, как Transparency International, TRACE International.
Правовой основой антикоррупционной деятельности в настоящее время является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который вступил в силу в январе 2016 г. Вместе с тем Республика Беларусь принимает меры по дальнейшему совершенствованию антикоррупционного законодательства.
А.Лашин подчеркнул, что основные новеллы нового Закона «О борьбе с коррупцией» направлены на внедрение профилактических механизмов, призванных минимизировать «привлекательность» совершения коррупционных деяний и исключить предпосылки для коррупционного поведения.
В частности, это запрет на трудоустройство в качестве государственных служащих работников, ранее совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий.
В целях расширения правовых последствий привлечения к уголовной ответственности закреплен механизм лишения права на пенсионное обеспечение, предусмотренное законодательством о государственной службе. Так, лицам, совершившим в период прохождения государственной службы тяжкие или особо тяжкие преступления с использованием своих служебных полномочий, назначается только пенсия по возрасту. Они теряют возможность получать более высокую пенсию за выслугу лет.
Впервые в национальное законодательство введен гражданско-правовой механизм изъятия по решению суда имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.
С целью усиления контроля за соответствием понесенных расходов доходам высокопоставленных должностных лиц в новом законе расширен перечень сведений о доходах и имуществе, подлежащих декларированию.
С 2002 года в республике реализованы четыре национальные программы по противодействию преступности и коррупции. В настоящее время подготовлена пятая программа на 2017-2019 годы, предусматривающая комплекс организационно-правовых, социально-экономических, практических и иных мероприятий.
В Республике Беларусь проводится большая работа по снижению административных барьеров, ограждению бизнеса от необоснованного вмешательства со стороны органов власти. Принимаются меры по сокращению лицензируемых видов деятельности, упрощению налоговых и таможенных процедур, процесса регистрации субъектов хозяйствования.
Принят ряд нормативных правовых актов по упорядочению контрольно-надзорных функций государственных органов, определен исчерпывающий перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами по заявлению граждан.
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