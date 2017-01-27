В Минске в 2017 году пройдет третий раунд белорусско-нигерийских межмидовских консультаций. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 26 января встречи посла Беларуси в Федеративной Республике Нигерия Вячеслава Бескостого с государственным министром иностранных дел Нигерии Хадиджой Ибрахим.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, стороны обсудили текущее состояние белорусско-нигерийских отношений в политической и торгово-экономического сфере, рассмотрели ход реализации совместных проектов в области механизации сельского хозяйства.

Х. Ибрахим подчеркнула необходимость дальнейшего развития белорусско-нигерийских отношений, а также особую важность реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленного производства, образования.