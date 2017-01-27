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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ БУДУТ НАРАЩИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
16:13 27.01.2017
Беларусь и Сербия договорились наращивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. О конкретных направлениях дальнейших совместных действий в данном направлении шла речь 27 января на встрече Александра Лукашенко с председателем правительства Республики Сербия Александром Вучичем.
Александр Лукашенко во время встречи выразил обеспокоенность снижением белорусско-сербского товарооборота, которое наблюдается в последнее время. Необходимо найти и устранить "болевые" точки этого снижения, а также определить пути для достижения более высокого уровня взаимной торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, председатель правительства Сербии согласился с необходимостью укрепления белорусско-сербского сотрудничества в политике, экономике, в том числе существенного наращивания товарооборота с Беларусью.
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