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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АВИАКОМПАНИИ «БЕЛАВИА» И FLYDUBAI ЗАКЛЮЧИЛИ ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
15:01 27.01.2017
Между авиакомпаниями «Белавиа» и Flydubai с 25 января действует соглашение о взаимном признании перевозочной документации (интерлайн-соглашение), а также внедрен электронный интерлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Авиакомпания Белавиа», интерлайн-соглашение предусматривает признание перевозочной документации между авиакомпаниями-партнерами и дает право перевозчикам-партнерам оформлять билеты на рейсы друг друга.
Путешествуя транзитом между Минском и Дубаем, пассажиры авиакомпаний «Белавиа» и Flydubai получили возможность воспользоваться наиболее удобными стыковками в аэропортах Праги, Киева (Жуляны), Одессы, Тбилиси и Астаны.
В соответствии с условиями соглашения пассажиры могут приобретать авиабилеты по всей сети маршрутов обеих авиакомпаний в кассах авиаперевозчиков, через интернет, через авторизированные агентства по всему миру.
Ощутимыми преимуществами подписания такого рода коммерческих соглашений является оформление единого билета по всему маршруту следования пассажира и получение багажа в конечном пункте путешествия без промежуточной регистрации.
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