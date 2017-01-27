Между авиакомпаниями «Белавиа» и Flydubai с 25 января действует соглашение о взаимном признании перевозочной документации (интерлайн-соглашение), а также внедрен электронный интерлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Авиакомпания Белавиа», интерлайн-соглашение предусматривает признание перевозочной документации между авиакомпаниями-партнерами и дает право перевозчикам-партнерам оформлять билеты на рейсы друг друга.

Путешествуя транзитом между Минском и Дубаем, пассажиры авиакомпаний «Белавиа» и Flydubai получили возможность воспользоваться наиболее удобными стыковками в аэропортах Праги, Киева (Жуляны), Одессы, Тбилиси и Астаны.

В соответствии с условиями соглашения пассажиры могут приобретать авиабилеты по всей сети маршрутов обеих авиакомпаний в кассах авиаперевозчиков, через интернет, через авторизированные агентства по всему миру.

Ощутимыми преимуществами подписания такого рода коммерческих соглашений является оформление единого билета по всему маршруту следования пассажира и получение багажа в конечном пункте путешествия без промежуточной регистрации.