Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель правительства Сербии Александр Вучич 27 января приняли участие в церемонии открытия "Бизнес центра Дана" и Торгового дома "Дана Мол" в рамках проекта "Маяк Минска".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, открытие комплекса состоялось в ходе официального визита сербской правительственной делегации.

"У нас с моим коллегой Александром Вучичем состоялись конструктивные и содержательные переговоры практически по всем вопросам нашего взаимодействия. Эти переговоры прошли в очень откровенной и конструктивной обстановке. Мы с удовлетворением отметили наши дружественные, проверенные временем связи между белорусским и сербским народами, они стали надежной основой для двусторонних отношений", - отметил руководитель белорусского правительства.

Особое значение Беларусь придает реализации инвестиционных проектов.

"В Беларуси созданы благоприятные условия для развития сербского бизнеса. В Минске успешно осуществляются два крупных сербских инвестиционных проекта – "Маяк Минска" и экспериментально-многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Сегодня председатель правительства Республики Сербия Александр Вучич в ходе своего первого визита в Беларусь открывает комплекс "Дана Мол", - констатировал премьер-министр.

Он выразил также уверенность, что реализация подобных проектов служит объединению народов, содействует укреплению белорусской и сербской экономик и является ярким воплощением братских отношений двух государств.