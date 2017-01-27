Администрацию свободной экономической зоны «Гродноинвест» 24 января посетила делегация словацкой компании STATON, s.r.o.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в рамках встречи компания ознакомилась с условиями ведения бизнеса в СЭЗ и реализации проектов, а также посетила инвестиционные площадки в Сморгони.

Компания STATON, s.r.o. высказала заинтересованность в реализации проекта в сфере металлообработки и производства оборудования.