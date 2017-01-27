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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЛОВАЦКАЯ КОМПАНИЯ STATON ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
13:07 27.01.2017
Администрацию свободной экономической зоны «Гродноинвест» 24 января посетила делегация словацкой компании STATON, s.r.o.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в рамках встречи компания ознакомилась с условиями ведения бизнеса в СЭЗ и реализации проектов, а также посетила инвестиционные площадки в Сморгони.
Компания STATON, s.r.o. высказала заинтересованность в реализации проекта в сфере металлообработки и производства оборудования.
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