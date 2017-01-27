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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ВАЛЕНТИН РЫБАКОВ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН
10:42 27.01.2017

В штаб-квартире Программы развития ООН (ПРООН) в Нью-Йорке 25 января состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Валентина Рыбакова с администратором ПРООН Хелен Кларк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили ход и перспективы международного сотрудничества по чернобыльской тематике в контексте принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2016 года новой резолюции по Чернобылю. Белорусский представитель ознакомил Х.Кларк с видением Беларусью следующего этапа многостороннего чернобыльского взаимодействия под эгидой ООН. В.Рыбаков отметил, что полученный странами и международными организациями уникальный опыт по преодолению последствий ядерной аварии необходимо сохранить в интересах всего мирового сообщества.

Стороны подчеркнули важность наполнения дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам с участием руководства ООН, заинтересованных стран и организаций. Знаковым событием в этой связи станет первое чествование в 2017 году Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе. Стороны договорились о совместных действиях по проведению памятных мероприятий в апреле 2017 года.

В тот же день в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел провел встречу с председателем Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), постоянным представителем Зимбабве при ООН Фредериком Шавой.

В. Рыбаков выразил поддержку Беларусью инициатив председателя ЭКОСОС по созданию механизмов содействия выполнению целей устойчивого развития.

Белорусский дипломат обратил внимание собеседника на необходимость учета специфических проблем стран со средним уровнем дохода, без решения которых невозможно достигнуть целей устойчивого развития. В.Рыбаков упомянул успешное проведение группой единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода первой министерской встречи под председательством министров иностранных дел Беларуси и Коста-Рики в сентябре 2016 года и ознакомил с планами группы на ближайшую перспективу. Заместитель главы МИД Беларуси отметил, в частности, важность для белорусской стороны сегмента оперативной деятельности ЭКОСОС и запланированного в его рамках заседания по тематике стран этой категории.

Руководитель ЭКОСОС подтвердил лидерскую роль Беларуси в отстаивании в ООН интересов стран со средним уровнем дохода и в этой связи упомянул ранее направленное заместителю министра Беларуси приглашение принять участие в начале марта 2017 года в качестве специально приглашенного гостя в тематическом форуме ЭКОСОС, посвященном проблематике стран со средним уровнем дохода.

Собеседники обсудили также ход подготовки к политическому форуму по устойчивому развитию, который пройдет под эгидой ЭКОСОС в июле 2017 года, и обменялись опытом своих стран по подготовке к представлению на этом форуме национальных докладов по выполнению целей устойчивого развития. В.Рыбаков, в частности, проинформировал об утверждении в Беларуси поста национального координатора по выполнению целей устойчивого развития и намерении государства вовлечь в этот процесс максимально широкий круг заинтересованных участников.

В этот же день состоялась встреча В.Рыбакова с юрисконсультом и заместителем генерального секретаря ООН по юридическим вопросам Мигелем де Серпа Суарешем.

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между Беларусью и ООН в правовой области. Среди направлений такой работы – заключение двустороннего соглашения об организации совместных мероприятий, а также возобновление практики проведения в Беларуси семинаров по правовым вопросам с участием экспертов ООН.

Белорусский дипломат дал высокую оценку работе юридического управления ООН, отметив, что подготовленные этим управлением материалы о заключении международных договоров, заключительных положениях многосторонних международных договоров плодотворно используются в работе белорусскими государственными органами.
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