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РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ, НАЦБАНКА И ЕБРР ОБСУДИЛИ ДОКЛАД БАНКА О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2016-2017 ГОД
09:01 27.01.2017

В Министерстве экономики 26 января состоялась встреча первого заместителя министра экономики Александр Заборовского, первого заместителя председателя Правления Национального банка Тараса Надольного и заместителя председателя Правления Национального Банка Сергея Калечица с главой Представительства ЕБРР в Республике Беларусь Александром Пивоварским и главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили подготовленный ЕБРР доклад за 2016-2017 гг., в котором рассматривались ключевые аспекты всеобъемлющего устойчивого роста, а также впервые затрагиваются такие вопросы, как неравенство и экономическая интеграция.

В ходе встречи представители ЕБРР дали высокую оценку проводимой правительством и Национальным банком политики по достижению и поддержанию макроэкономической стабильности в Беларуси. Было особо отмечено, что дальнейшее снижение инфляции и сбалансированная бюджетная политика будут способствовать развитию локального рынка капитала, повышению интереса к Беларуси со стороны иностранных инвесторов, что создаст благоприятные условия для устойчивого долгосрочного экономического роста.
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