|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ, НАЦБАНКА И ЕБРР ОБСУДИЛИ ДОКЛАД БАНКА О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2016-2017 ГОД
09:01 27.01.2017
В Министерстве экономики 26 января состоялась встреча первого заместителя министра экономики Александр Заборовского, первого заместителя председателя Правления Национального банка Тараса Надольного и заместителя председателя Правления Национального Банка Сергея Калечица с главой Представительства ЕБРР в Республике Беларусь Александром Пивоварским и главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили подготовленный ЕБРР доклад за 2016-2017 гг., в котором рассматривались ключевые аспекты всеобъемлющего устойчивого роста, а также впервые затрагиваются такие вопросы, как неравенство и экономическая интеграция.
В ходе встречи представители ЕБРР дали высокую оценку проводимой правительством и Национальным банком политики по достижению и поддержанию макроэкономической стабильности в Беларуси. Было особо отмечено, что дальнейшее снижение инфляции и сбалансированная бюджетная политика будут способствовать развитию локального рынка капитала, повышению интереса к Беларуси со стороны иностранных инвесторов, что создаст благоприятные условия для устойчивого долгосрочного экономического роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
Курсы в банках
на 27.01.2017
Конвертация в банках
на 27.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте