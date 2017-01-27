В Министерстве экономики 26 января состоялась встреча первого заместителя министра экономики Александр Заборовского, первого заместителя председателя Правления Национального банка Тараса Надольного и заместителя председателя Правления Национального Банка Сергея Калечица с главой Представительства ЕБРР в Республике Беларусь Александром Пивоварским и главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники встречи обсудили подготовленный ЕБРР доклад за 2016-2017 гг., в котором рассматривались ключевые аспекты всеобъемлющего устойчивого роста, а также впервые затрагиваются такие вопросы, как неравенство и экономическая интеграция.

В ходе встречи представители ЕБРР дали высокую оценку проводимой правительством и Национальным банком политики по достижению и поддержанию макроэкономической стабильности в Беларуси. Было особо отмечено, что дальнейшее снижение инфляции и сбалансированная бюджетная политика будут способствовать развитию локального рынка капитала, повышению интереса к Беларуси со стороны иностранных инвесторов, что создаст благоприятные условия для устойчивого долгосрочного экономического роста.