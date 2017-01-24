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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВТО ПО ВСТУПЛЕНИЮ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2017 ГОДА
09:15 25.01.2017
Следующее заседание рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси состоится во второй половине 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшемся 24 января заседании рабочей группы Всемирной торговой организации белорусская делегация нашей представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме. Особый акцент был сделан на предпринятых в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО.
Государства ВТО подчеркнули стратегическую заинтересованность во вступлении Беларуси в организацию. Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию. Выражена надежда на то, что высказанные замечания и вопросы будут эффективно учтены правительством Беларуси, и процесс оформления белорусских многосторонних обязательств будет завершен в короткие сроки.
Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.
А. Евдоченко заявил, что вступление в ВТО – это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям.
Состоявшаяся в ходе заседания дискуссия, полученные замечания и вопросы лягут в основу дальнейшей работы правительства Беларуси по реформированию экономического законодательства и механизмов.
Важнейшим итогом заседания стало согласование дальнейших шагов в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО, включая подготовку к следующей встрече проекта одного из важнейших итоговых документов – доклада рабочей группы.
В мероприятии приняли участие более 40 стран-членов ВТО.
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