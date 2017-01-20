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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СМОЛЕНСКАЯ ТПП ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:20 21.01.2017
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата» подписали соглашение по сотрудничеству. Документ подписан в рамках состоявшегося 20 января в Витебске заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Смоленской области (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, на заседании основными темами обсуждения стали сотрудничество в тяжелой и легкой промышленности, строительной отрасли, поставки и техническое обслуживании автомобилей белорусского производства, используемых в Смоленской области, поставки в Смоленскую область белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Также обсуждалось сотрудничество в области культуры.
Объем товарооборота в 2016 году удалось сохранить практически на уровне 100% к уровню 2015 года, в 2017 году объемы двусторонней торговли можно значительно нарастить.
Белорусская сторона готова оказать содействие в решении важных вопросов для Смоленска и Смоленской области. В этой связи необходимо наладить системную работу по продвижению взаимных интересов, а экономический потенциал Беларуси и Смоленской области позволяет решить эту задачу.
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