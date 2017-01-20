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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ХЕЛЬСИНКИ
15:26 21.01.2017
Возможности международного туризма в Беларуси представлены на проходящей 20-22 января в Хельсинки (Финляндия) ежегодной международной ярмарке Matka-2017.
Работа стенда, посвященного возможностям международного туризма в Беларуси, организована посольством совместно с неправительственной организацией «Общество дружбы Финляндия-Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, особый интерес посетители проявили к информационным материалам о туристической привлекательности нашей страны, агротуризме, мерах, предпринятых белорусской стороной по упрощению визового режима.
В ходе посещения выставки посол Александр Островский обсудил с активистами общества дружбы направления совместной работы по активизации туристических поездок в Беларусь.
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