Возможности международного туризма в Беларуси представлены на проходящей 20-22 января в Хельсинки (Финляндия) ежегодной международной ярмарке Matka-2017.

Работа стенда, посвященного возможностям международного туризма в Беларуси, организована посольством совместно с неправительственной организацией «Общество дружбы Финляндия-Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Финляндии, особый интерес посетители проявили к информационным материалам о туристической привлекательности нашей страны, агротуризме, мерах, предпринятых белорусской стороной по упрощению визового режима.

В ходе посещения выставки посол Александр Островский обсудил с активистами общества дружбы направления совместной работы по активизации туристических поездок в Беларусь.