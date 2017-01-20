Воздушное сообщение между Беларусью и Ираком открывает государственная компания «Иракские авиалинии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный аэропорт Минск», открытие нового регулярного воздушного сообщения между Ираком (Багдад, Басра) и Беларусью (Минск) состоялось 20 января. Утром в 10:40 по минскому времени в белорусской столице осуществил посадку лайнер, на борту которого находились высокие гости из Ирака.

В составе иракской делегации в белорусскую столицу прилетели министр транспорта Ирака Хуссейн Аль-Хаваджи, генеральный директор авиакомпании Абед Кубах, член парламента Абдулридха Аль-Тамееми и другие официальные лица.

В Национальном аэропорту «Минск» гостей встречали первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Ирина Морозова, консультант отдела перевозок, сертификации, регистрации и внешнеэкономической связи Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Светлана Каленик, представители руководства аэропорта.

В зале официальных лиц и делегаций аэропорта прошли первые переговоры, посвященные будущему сотрудничеству между нашими странами. Комментируя состоявшуюся встречу, И. Морозова отметила, что Ирак − древнейшее государство с богатой и интересной историей, с достопримечательностями которой белорусам теперь будет легче ознакомиться. С данного момента развитие туристического потенциала между нашими государствами стало удобнее и доступнее.

Компания «Иракские авиалинии» – государственная авиакомпания Ирака, образована в 1945 году. Авиапарк авиакомпании состоит из самолетов производства Boeing 737-700, Boeing 737-300, Airbus A300, Boeing 737-200, Boeing 737-800, Boeing 777-200, Boeing 737-400, Bombardier CRJ-900, Boeing 787-8.