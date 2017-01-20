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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЕЛОРУССКОЙ АЭС УЧИТЫВАЮТ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ – SEED МИССИЯ МАГАТЭ
12:05 21.01.2017

Команда экспертов МАГАТЭ завершила пятидневную миссию (SEED) по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий в Беларуси.

Как сообщается на сайте МАГАТЭ, в своих предварительных выводах команда SEED миссии отметила, что параметры проекта станции учитывают характерные для площадки внешние угрозы, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, а также события, вызванные человеческим фактором.

Команда отметила, что программы мониторинга угроз, которые будут осуществляться на протяжении всего жизненного цикла станции, адекватны и должным образом задокументированы. Дополнительно также были приняты меры, отвечающие на вызовы, связанные с внешними событиями в свете уроков, извлеченных из аварии на Фукусиме.

В состав миссии входили два эксперта из Франции и Венгрии, а также четыре сотрудника секретариата МАГАТЭ. Их деятельность включала анализ представленного эксплуатирующей организацией предварительного отчета по обоснованию безопасности станции и подтверждающих документов, в частности разделов, касающихся проекта станции и характеристик площадки.

Команда провела переговоры с заместителем министра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком, а также с экспертами Министерства энергетики, регулирующего органа, проектировщика, эксплуатирующей организации и организаций технической поддержки. Команда также встретилась с министром энергетики Беларуси Владимиром Потупчиком.

Руководитель SEED миссии Овидиу Коман, старший сотрудник по вопросам ядерной безопасности МАГАТЭ, сказал, что белорусские коллеги сотрудничали с миссией открыто и прозрачно.

Миссия отметила следующие хорошие практики: систематический и всесторонний скрининг характерных для площадки внешних угроз на основе хорошо задокументированных критериев; обязательство эксплуатирующей организации заблаговременно до начала коммерческой эксплуатации станции предоставить регулирующему органу всеобъемлющий вероятностный анализ безопасности как для внутренних, так и для внешних событий, в составе документации для получения лицензии.

Между тем команда внесла следующие предложения: далее совершенствовать лицензионную документацию, относящуюся к информации об электромагнитных воздействиях и молниях, а также информации о параметрах сейсмического движения грунтов на площадке; уделять внимание дальнейшему совершенствованию мер безопасности, касающихся вызовов, изложенных в докладе МАГАТЭ по аварии на Фукусиме.

В соответствии с практикой МАГАТЭ окончательный отчет миссии будет передан правительству в течение трех месяцев. Белорусская сторона сообщила МАГАТЭ, что намерена предать этот отчет гласности.
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