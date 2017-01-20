Белорусская делегация во главе с первым заместителем сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Мариничем принимает участие в 82-й Международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая 19 января начала свою работу в Берлине и является одним из крупнейший мировых форумов в области сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе выставки, которая будет работать в период с 20-29 января, белорусская делегация планирует проведение ряда встреч с министрами сельского хозяйства других стран.

Выставку также посетят делегации ОО «Белорусский крестьянский совет» и Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.

Следует отметить, что в последние годы центральным компонентом форума стало проведение всемирных саммитов министров сельского хозяйства, который проходит в этом году в девятый раз и посвящен теме «Сельское хозяйство и вода – ключ к обеспечению мира продовольствием». Ожидается участие министров из 68 стран мира.

Делегация Беларуси участвует в мероприятии по приглашению Федерального министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта.