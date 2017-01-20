|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В САММИТЕ МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И «ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ» В БЕРЛИНЕ
11:00 21.01.2017
Белорусская делегация во главе с первым заместителем сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Мариничем принимает участие в 82-й Международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая 19 января начала свою работу в Берлине и является одним из крупнейший мировых форумов в области сельского хозяйства и продовольствия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе выставки, которая будет работать в период с 20-29 января, белорусская делегация планирует проведение ряда встреч с министрами сельского хозяйства других стран.
Выставку также посетят делегации ОО «Белорусский крестьянский совет» и Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
Следует отметить, что в последние годы центральным компонентом форума стало проведение всемирных саммитов министров сельского хозяйства, который проходит в этом году в девятый раз и посвящен теме «Сельское хозяйство и вода – ключ к обеспечению мира продовольствием». Ожидается участие министров из 68 стран мира.
Делегация Беларуси участвует в мероприятии по приглашению Федерального министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
Курсы в банках
на 21.01.2017
Конвертация в банках
на 21.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте