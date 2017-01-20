ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ SEED-МИССИЯ МАГАТЭ
10:16 21.01.2017

Беларусь твердо намерена в тесном взаимодействии с МАГАТЭ создать безопасную, экологически чистую и экономически эффективную отрасль – атомную энергетику, которая будет служить дальнейшему поступательному развитию нашей страны. Об этом заявил 20 января министр энергетики Владимир Потупчик на встрече с членами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (миссия SEED), которая на протяжении пяти дней проходила в Беларуси.

«Хочу заверить, что Беларусь самым внимательным образом относится к рекомендациям миссий МАГАТЭ, мы постараемся реализовать все предложения по итогам прошедшей на этой неделе миссии SEED. Данная миссия очень важна для нашей страны. Пользуясь случаем, еще раз благодарим экспертов МАГАТЭ за ту важную и большую работу, которую вы проделали в рамках подготовки и проведения миссии SEED, а также за объективную оценку рассмотренных материалов», - подчеркнул министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на встрече присутствовали руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски, главный специалист МАГАТЭ по безопасности, руководитель миссии Овидий Коман и другие эксперты.

В соответствии с практикой МАГАТЭ окончательный отчет миссии будет передан правительству в течение трех месяцев.

Миссия МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) работала в Беларуси с 16 по 20 января 2017 года. Эксперты МАГАТЭ оценивали с точки зрения международных требований безопасности устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам. В том числе оценен «запас прочности», заложенный в проекте с учетом постфукусимского опыта. В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

На этой неделе параллельно с миссией SEED в Островце проходит семинар МАГАТЭ по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Совместно с Агентством запланирован ряд оценочных миссий МАГАТЭ до ввода АЭС в эксплуатацию, в том числе миссия SEED.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
валюта курс
EUR 2.0754
USD 1.9423
RUB 3.2559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0754 +0.0035
USD 1.9423 -0.0049
RUB 3.2559 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0680 2.0750
USD 1.9330 1.9400
RUB 3.2310 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0720
EUR/RUB 63.6500 64.1500
USD/RUB 59.5500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте