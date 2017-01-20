Беларусь твердо намерена в тесном взаимодействии с МАГАТЭ создать безопасную, экологически чистую и экономически эффективную отрасль – атомную энергетику, которая будет служить дальнейшему поступательному развитию нашей страны. Об этом заявил 20 января министр энергетики Владимир Потупчик на встрече с членами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (миссия SEED), которая на протяжении пяти дней проходила в Беларуси.

«Хочу заверить, что Беларусь самым внимательным образом относится к рекомендациям миссий МАГАТЭ, мы постараемся реализовать все предложения по итогам прошедшей на этой неделе миссии SEED. Данная миссия очень важна для нашей страны. Пользуясь случаем, еще раз благодарим экспертов МАГАТЭ за ту важную и большую работу, которую вы проделали в рамках подготовки и проведения миссии SEED, а также за объективную оценку рассмотренных материалов», - подчеркнул министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на встрече присутствовали руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски, главный специалист МАГАТЭ по безопасности, руководитель миссии Овидий Коман и другие эксперты.

В соответствии с практикой МАГАТЭ окончательный отчет миссии будет передан правительству в течение трех месяцев.

Миссия МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) работала в Беларуси с 16 по 20 января 2017 года. Эксперты МАГАТЭ оценивали с точки зрения международных требований безопасности устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам. В том числе оценен «запас прочности», заложенный в проекте с учетом постфукусимского опыта. В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

На этой неделе параллельно с миссией SEED в Островце проходит семинар МАГАТЭ по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Совместно с Агентством запланирован ряд оценочных миссий МАГАТЭ до ввода АЭС в эксплуатацию, в том числе миссия SEED.