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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
09:08 21.01.2017
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук обсудили перспективы сотрудничества в области энергосбережения, альтернативной энергетики, использования местных видов топлива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 20 января встрече рассмотрена возможность подписания Дорожной карты сотрудничества на 2017-2020 годы, а также двусторонних визитов и участия белорусской стороны в украинских энергоэффективных программах.
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