МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

09:08 21.01.2017 Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук обсудили перспективы сотрудничества в области энергосбережения, альтернативной энергетики, использования местных видов топлива. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на состоявшейся 20 января встрече рассмотрена возможность подписания Дорожной карты сотрудничества на 2017-2020 годы, а также двусторонних визитов и участия белорусской стороны в украинских энергоэффективных программах.