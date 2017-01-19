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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ПРЕВЗОЙДЕТ ПРЕДЫДУЩИЕ
15:12 19.01.2017

Четвертый Форум регионов Беларуси и России по количеству участников превзойдет предыдущие. Об этом заявила вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина по итогам первого заседания организационного комитета четвертого Форума регионов Беларуси и России, которое состоялось 19 января в посольстве Беларуси в России.

По ее словам, на предстоящем форуме будут подведены итоги совместной белорусско-российской работы по тематике этого мероприятия — высокие технологии, инновации, информационное общество. В связи с этим она предложила максимально задействовать молодежь при подготовке форума.

Марианна Щеткина заверила, что будут приложены все усилий, чтобы повысился коэффициент полезного действия форума, который будет исчисляться через контракты и соглашения, планируемые заключить, а также через выработку итогового документа. Вице-спикер Совета Республики подчеркнула особую заинтересованность как российской, так и белорусской стороны в подготовке предстоящего форума.

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что российская сторона намерена и в дальнейшем продолжать линию на сближение регионов двух стран.

«Мы проводим заседания оргкомитета в посольстве Беларуси. Это имеет большое значение и является знаком наших близких, особых отношений», - сказал Юрий Воробьев.

Он напомнил, что подобные форумы проводятся ежегодно и на них представители двух стран обсуждают важнейшие экономические, политические и хозяйственные вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, 4-й Форум регионов Беларуси и России пройдет 29-30 июня в Москве в «Экспоцентре». Зздесь будет развернута выставка, которая даст возможность наглядно ознакомиться с темой форума.
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